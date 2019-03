Saiba o que consta da agenda desta quinta-feira

Exposição ‘Contra Luz dos Palcos’

A Câmara Municipal do Funchal e o fotografo Júlio Silva Castro, inauguram, pelas 18 horas, no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias, a exposição de fotografia intitulada “Contra” Luz dos Palcos.

Esta exposição individual é uma partilha de parte do arquivo fotográfico dos últimos 35 anos.

Júlio Silva Castro é um fotógrafo madeirense que sempre aliou à formação na área da fotografia, o “amor pela arte” e uma vasta experiência no retrato dos mais distintos temas.

Exposição ‘Olhar Sobre o Negro’

Esta quinta-feira, pelas 19h00, realiza-se a abertura ao público da exposição fotográfica de David Francisco, intitulada ‘Olhar Sobre o Negro’, na Galeria Anjos Teixeira, à Rua João de Deus, no Funchal.

Iniciativa política CDU

A CDU, realiza esta quinta-feira, pelas 16 horas, junto ao Mercado dos Lavradores, uma iniciativa política com o objectivo de assinalar o Dia Internacional da Mulher com uma tribuna pública com o testemunho de várias mulheres.

Iniciativa política JPP

O Juntos pelo Povo (JPP) leva a cabo uma iniciativa política, pelas 11h30, para se debater sobre o tema da saúde, a se realizar junto ao Centro de Saúde da Ribeira Brava.

Liga Europa

O Benfica defronta na Croácia o Dínamo Zagreb às 17h55.