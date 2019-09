Saiba o que consta da agenda desta quinta-feira, 5 de Setembro

MadeiraMat 2019

A Associação de Professores de Matemática (APM), através do seu núcleo regional realiza o encontro regional de professores de Matemática - MadeiraMat 2019 - envolvendo professores de todos os níveis de ensino (desde o primeiro ciclo até ao secundário).

O evento conta com a participação de investigadores da Universidade de Coimbra, da Universidade da Madeira e da Universidade de Lisboa, além de professores de cada um dos ciclos anteriormente referidos.

O encontro realizar-se-á na Universidade da Madeira, Campus Universitário da Penteada, e na sua abertura, às 09 horas, contará com a presença do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, do Director Regional de Educação, Marco Gomes, da Vice-Reitora da Universidade da Madeira, Elsa Fernandes e do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia.

V Fórum do Idoso

O Serviço Social do SESARAM, E.P.E. promove no dia 5 de setembro, entre as 9 e as 17 horas, o V Fórum do Idoso, no auditório do Colégio dos Jesuítas, no Funchal. Este fórum assume-se como um espaço de efectiva reflexão e debate acerca da temática do envelhecimento e o seu impacto nas estruturas sociais, nomeadamente nos Serviços de Saúde.

Susana Prada visita trabalhos de remodelação da Levada das Figueiras em Machico

Pelas 10 horas, a secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, visita os trabalhos de remodelação da Levada das Figueiras, em Machico.

Esta intervenção está incluída na primeira fase da obra ‘Remodelação do sistema de regadio da ARM na ilha da Madeira’, que o Governo Regional da Madeira tem em curso, através da ARM – Águas e Resíduos da Madeira, O objectivo é melhorar o serviço de fornecimento de água de rega aos agricultores.

Apresentação do Congresso Internacional John Dos Passos ‘Vida e Obra’

Pelas 10h30, decorrerá no Espaço Infoart da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, uma conferência de imprensa destinada a apresentar o Congresso Internacional John Dos Passos ‘Vida e Obra’, um evento que integra as Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e do Porto Santo e faz parte do Projecto ‘Ponta do Sol em festa’.

Inauguração do busto de Gandhi na Avenida do Mar

Pelas 11h30, será descerrado o busto de Mahatma Gandhi, na Avenida do Mar. O local exacto é 1.º jardim ao lado do cais da cidade. A homenagem ao líder espiritual e activista dos direitos humanos indiano, conatará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, bem como a embaixadora da Índia em Portugal, Nandini Singla.

Rita Andrade visita dois projectos de empreendedorismo em Santa Cruz

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, visita duas empresas apoiadas pelo Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), no âmbito do Programa de Empreendedorismo de Desempregados (PEED). Ambas as empresas em Santa Cruz.

A primeira visita, às 11h30, é ao restaurante ‘Taberna do Petisco’; a segunda, pelas 12, à loja ‘TinaFlor’.

Apresentação de ‘O livro de Todos os Pecados’, de Alves dos Santos

O Solar do Ribeirinho, em Machico, recebe amanhã, dia 5 de Setembro, de ‘O livro de Todos os Pecados’, de Alves dos Santos. O evento, promovido pela Câmara Municipal, terá lugar pelas 17h30.