Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira

Audiência a comissão política regional da Aliança

O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe, pelas 10h30, no Palácio de São Lourenço, a comissão política regional da Aliança, em audiência.

Dia Mundial da Saúde Oral

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) assinala, esta quarta-feira, o Dia Mundial da Saúde Oral, com uma iniciativa na Escola Básica e Secundária de Machico, integrada na Estratégia Regional de Promoção da Saúde Oral (ERPSO).

A sessão de abertura está agendada para as 9h30 e conta com a presença do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.

Apresentação do ‘Programa de Redução Tarifária da Madeira’

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, apresenta, pelas 11 horas, no Salão Nobre do Governo Regional, o ‘Programa de Redução Tarifária da Região Autónoma da Madeira’.

Conferências ‘Ouvir a Madeira’ - CDS

No seguimento das conferências ‘Ouvir a Madeira - Um problema, uma solução, responder aos madeirenses’, o conselho económico e social do CDS-PP Madeira realiza, esta quarta-feira, um novo encontro, com o tema ‘Educação: como reduzir o insucesso e o abandono escolar’, a partir das 20 horas, no Hotel Orquídea, no Funchal.

‘UMa Corrida pela Vida’

Apresentação da prova ‘UMa Corrida pela Vida’, organizada pela Universidade da Madeira, em comemoração dos 30 anos da instituição, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal e da Associação de Atletismo da Madeira. Evento acontece, esta quarta-feira, pelas 11 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal.

Visita às actividades do Dia Mundial da Árvore

O Executivo da Câmara Municipal do Funchal visita, pelas 10 horas, o Centro de Recepção do Parque Ecológico do Funchal, onde decorre as actividades relativas ao Dia Mundial da Árvore e da Floresta que, ao longo desta semana, leva mais de 1000 alunos e 26 instituições ao Parque Ecológico do Funchal.

CMF dinamiza tertúlia sobre viagens no Museu Café

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) continua, esta semana, a dinamizar os espaços comerciais da Baixa da cidade com o projecto ‘Espaço Comercial e Literário’. A quarta tertúlia enquadrada na iniciativa tem lugar esta quarta-feira, pelas 18h30, no Museu Café, desta feita com o tema ‘Viagens pelo Mundo’. As entradas são livres.

Cerimónia de entrega de kits de robótica e programação

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, participará, pelas 15h30, na sala de sessões da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro, na cerimónia de entrega de kits de robótica e programação a todas as escolas de 2.º e 3.º ciclos da Madeira.

Cada escola dos ciclos supracitados receberá 1 kit para o desenvolvimento dos conceitos de programação, robótica e introdução à electrónica.

Comemoração do Dia Mundial das Florestas

A Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais assinalará o Dia Mundial das Florestas com uma acção de plantação de árvores nas serras de Santo António com 118 alunos da escola da APEL. A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, acompanhará esta acção a partir das 14h30, no Chão das Galinhas.