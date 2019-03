Sábado há visita guiada para ‘Dar a Ver’ a Igreja do Colégio

O projecto cultural ‘Dar a Ver’ regressa já este sábado, dia 9 de Março, nesta que será a sua quarta edição, com uma visita guiada à Igreja do Colégio, orientada pelo Director de Serviços de Museus e Património Cultural, Francisco Clode de Sousa.

Este projecto que tem vindo a ser desenvolvido através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, da Direcção Regional da Cultura - Direcção de Serviços de Museus e Património Cultural, tem por base a ideia da divulgação do património artístico existente no Arquipélago da Madeira e a sua relação com o panorama nacional.

No programa para 2019 estão previstas cinco visitas guiadas e duas conferências que decorrerão entre Março a Junho e ainda durante os meses de Outubro a Novembro.

A participação gratuita. Contudo os interesaados devem increver-se através do e-mail: [email protected]