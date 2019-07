Sábado há sessão de astronomia sobre a Via Láctea e o Universo Local

Integrada no programa de Ciência Viva no Verão, a Associação de Astronomia da Madeira promove, este sábado, 27 de Julho, às 21h30, uma sessão de astronomia na Casa do Areeiro, situada no Chão do Areeiro, Parque Ecológico do Funchal, denominada ‘A Via Láctea e o Universo Local’.

Antes, pelas 20 horas, Idalina Perestrelo, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal estará no local para presidir à reabertura dos trabalhos de astronomia deste Verão.