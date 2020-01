O líder do Partido Social Democrata reagiu esta tarde à decisão dos deputados do PSD-Madeira de se absterem na votação na generalidade do Orçamento de Estado para 2020.

Rui Rio disse que só soube da decisão “esta manhã” e que a seu tempo serão tomadas as devidas providências.

O presidente do PSD falou em “problemas de comunicação” com o partido na Madeira, uma vez que não teve nenhuma conversa com Miguel Albuquerque sobre a decisão dos parlamentares madeirenses.