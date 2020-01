De acordo com uma nota de imprensa enviada à redacção, o PSD-M revela que a vereadora social-democrata Rubina Leal apresentou, nesta sexta-feira e conforme decorre da Legislação em vigor, o pedido de suspensão do seu mandato na Câmara Municipal do Funchal.

“Uma decisão que se prende com a dedicação em pleno às funções que atualmente assume enquanto Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira”, explica...