RTP investiu 518 mil euros no centro regional em 2019

Ainda antes de falar sobre as capacidades técnicas e de recursos humanos, o presidente do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal observou que “há cada vez mais conteúdos da RTP/Madeira que têm projecção a nível nacional”, daí que discorde das críticas à qualidade do serviço público regional. O “serviço público tem melhorado muitíssimo”, garantiu.

Sobre os temas em concreto que o levaram à audição parlamentar, Gonçalo Reis disse que a RTP investiu, em 2019, uma verba de 518 mil euros. Um “investimento excepcional” e bem superior ao realizado em outras áreas.