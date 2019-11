Rotura de conduta afecta abastecimento de água no Caminho de São Martinho

Os serviços municipais já se encontram no terreno a tentar reparar a rotura numa conduta de abastecimento de água, no Caminho de São Martinho, informa a Câmara Municipal do Funchal (CMF) numa nota dirigida à imprensa.

A dita intervenção esta a afectar o fornecimento de água no Caminho da Nazaré, Rua Dr. Pita, zona dos Barreiros, Caminho das Virtudes e Bairro das Virtudes.

Na mesma nota a Autarquia “agradece a compreensão de todos”.