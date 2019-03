Roteiro para a Neutralidade Carbónica e do Plano Nacional Energia e Clima apresentado amanhã

O Vice-Presidente do Governo Regional preside amanhã, 21 de Março, preside à sessão de abertura da Apresentação do Roteiro para a Neutralidade Carbónica e do Plano Nacional Energia e Clima, que decorrerá a partir das 9h30, na ‘Sala do Pátio I”, no Colégio dos Jesuítas – Universidade da Madeira.

Para além de Pedro Calado, a sessão de abertura contará com a intervenção do Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, e da Vice-Reitora da Universidade da Madeira, Elsa Fernandes.

A apresentação do Roteiro para a Neutralidade Carbónica será feita meia hora mais tarde por Ana Teresa Perez, Vogal do Conselho Directivo da Agência Portuguesa do Ambiente, e a apresentação do Plano Nacional de Energia e Clima 2030 ficará a cargo do Diretor-Geral de Energia e Geologia, João Correia Bernardo por volta das 10h20.

Está igualmente prevista a apresentação da Estratégia Clima Madeira, a qual será feita pela Directora Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, Paula Meneses.

O programa prevê, ainda, a partir das 11 horas, uma mesa redonda moderada por Pedro Barata, da Get2C e Consórcio do Roteiro para a Neutralidade Carbónica, com as participações da Directora Regional de Economia e Transportes, Isabel Catarina Rodrigues, Duarte Sousa da Horários do Funchal, Filipe Oliveira da Agência Regional de Energia e Ambiente da Madeira, e Henrique Rodrigues, da Direcção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente.

A sessão de encerramento prevê uma intervenção do Secretário de Estado da Energia, João Galamba.