Ronaldo despede-se da Madeira

O craque madeirense deixa a ilha não sem antes partilhar um último adeus nas redes sociais. “Sempre bom passar uns dias na minha linda ilha! Ate breve Madeira!”, escreve Ronaldo no Instagram.

Ver esta publicação no Instagram

Recorde-se que CR7 aproveitou a vinda à Madeira para visitar a sua nova casa, que se encontra em fase de conclusão, localizada na Rampa do Carvão, mais precisamente na esquina entre a Rua Princesa D. Amélia e a Rua Carvalho Araújo, nas imediações da rotunda do Porto do Funchal.

A visita de Ronaldo foi ainda marcada pelo gesto solidário que permitiu concretizar o sonho do jovem Paulo Renato, um menino de 9 anos doente oncológico, que queria conhecer o seu ídolo.