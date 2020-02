Roberto Vieira vai coordenar o partido RIR na Madeira

Roberto Vieira vai passar a coordenar o partido RIR na Região Autónoma da Madeira. “Esta escolha foi feita e votada, pelos dirigentes nacionais do partido, por unanimidade”, informa o RIR.

O RIR “anuncia desde já, que vai concorrer a todas as autarquias da Região, isolado ou em coligação”.

O partido obteve nas últimas eleições Regionais “um resultado muito animador”, o que “dá mais força a esta pretensão”.

O partido Rir “tem já indicado como responsáveis, pela criação da estrutura concilia do Funchal, Roberto Vieira e Liana Reis, para Câmara de Lobos, Marco Silva e Cátia Silva, para Santa Cruz, Filipe Soares e Vanessa Fernandes e Machico, Fernando Góis e Sérgio Henriques”. “Ficando os outros concelhos, para um futuro próximo”, adianta.

O partido RIR será a voz da Madeira e dos madeirenses.

Roberto Vieira manterá as funções de deputado independente na Câmara Municipal do Funchal, até a realização de um congresso do Partido RIR na Região, onde poderá ser ou não, candidato à liderança deste partido.