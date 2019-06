Roberto Santa Clara deixa a Associação de Promoção da Madeira

O director executivo da Associação de Promoção da Madeira deixa o organismo até final do Verão, apurou o DIÁRIO junto do Governo Regional.

Roberto Santa Clara deve regressar à ANA, empresa da qual é quadro. A hipótese de ocupar um lugar de destaque na gestão do Aeroporto da Madeira está ainda em equação.

O antigo sub-director dos Aeroportos da Madeira foi convidado em Maio de 2015 pelo então secretário regional da Economia, Cultura e Transportes, Eduardo Jesus, para liderar a associação a quem cabe a promoção e divulgação do destino Madeira no exterior. Na altura, Roberto Santa Clara substituiu Kátia Carvalho, entretanto nomeada directora regional de Turismo.

Governo Regional resignado

“É com pena” que o executivo madeirense encara a saída de Roberto Santa Clara da AP Madeira. Uma opção pessoal que o Vice-Presidente do Governo respeita, embora preferisse continuar a contar com o seu contributo que deixou marcas no sector do Turismo.

Pedro Calado enaltece “o mérito e o brilhantismo” de Roberto Santa Clara, bem como o seu profissionalismo e capacidade de afirmação do destino Madeira num mundo concorrencial.

Pedro Calado entende que Roberto Santa Clara queira voltar ao sector privado, mas como não fecha portas, julga que o ainda director executivo da AP Madeira vai poder ajudar a Região nas suas novas funções, desejando-lhe os maiores sucessos.