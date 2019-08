Rita Andrade visita quinta-feira obras nas moradias da IHM no Porto Moniz

A Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais desloca-se na próxima quinta-feira, 22 de Agosto, pelas 11 horas, ao Porto Moniz onde visitará as obras de reabilitação que estão a ser feitas nas moradias da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira.

De acordo com nota da Secretaria liderada por Rita Andrade, as obras no Complexo Habitacional do Porto Moniz contemplam “reparações e colocação de revestimento térmico pelo exterior, colocação e pintura de novas soleiras e peitoris e execução de uma nova rede de abastecimento de água potável. As janelas serão substituídas por janelas em alumínio com corte térmico, registo de ventilação variável e vidros duplos e as portas exteriores por portas de alumínio com isolamento.

Toda a rede de abastecimento de água potável também será substituída”, beneficiando 50 pessoas que residem em 16 moradias.

No âmbito de um projecto de eficiência energética, a 2.ª fase das obras contemplam a instalação de painéis solares, sendo que nesta primeira intervenção será já realizada a sua pré-instalação.

Para além das 16 moradias do Conjunto Habitacional do Porto Moniz e, de acordo com a mesma nota, as 13 habitações do Conjunto Habitacional do Seixal também serão intervencionadas.

Estas duas empreitadas no concelho do Porto Moniz irão beneficiar cerca de 90 pessoas que residem nestes dois bairros, permitindo a redução dos consumos energéticos e, consequentemente, da factura da electricidade e gás destas famílias, representando um investimento total de 520 mil euros.