Rita Andrade visita projecto de empreendedorismo inovador

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, visita amanhã, segunda-feira, 29 de Julho, pelas 16h30, a empresa ‘FOL Gourmet Popcorn Madeira’, criada no âmbito do Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados (PEED).

Este negócio inovador, instalado na Rua dos Tanoeiros, no Funchal, integra uma rede de franchising italiana, que já possui 7 unidades em Portugal Continental.

O principal produto são as pipocas gourmet, com 25 sabores diferentes complementado com a venda de chocolates artesanais, café, chocolates quentes, cerveja artesanal, e gelados.

A presente iniciativa faz parte de um conjunto de visitas a empresas muito recentes cujas ideias de negócio de desempregados foram aprovadas e financiadas pelo Instituto de Emprego da Madeira, através do PEED.

Este programa “tem sido uma forte aposta do Governo Regional no combate ao desemprego através do estímulo ao empreendedorismo de desempregados que tenham um projecto/ideia de negócio viável”, frisa a nota de imprensa.