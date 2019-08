Rita Andrade visita empresa inovadora na Madeira de produtos sem glúten

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, visita amanhã (29 de Agosto) a empresa ‘Vitalglu’, dando continuidade a uma série de visitas que tem vindo a fazer a empresas apoiadas pelo Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), no âmbito do Programa de Empreendedorismo de Desempregados (PEED).

Esta unidade fabril trata-se de um projecto inovador a nível regional, que nasce da iniciativa de um empresário que se encontrava em situação de desemprego e aproveitou a oportunidade ao constatar a inexistência, no mercado madeirense, de pães e bolos sem glúten para todos os doentes celíacos, não só os intolerantes, como também os alérgicos ao glúten.

Como estratégia diferenciadora, todos os produtos sem glúten da marca serão vendidos frescos, com a vantagem de haver uma entrega diária dos respectivos produtos.

Este é mais um exemplo de uma empresa criada com recurso ao PEED, uma das 15 medidas geridas pelo Instituto IEM de apoio ao desemprego. Os contratos decorrem de pedidos de financiamento para ideias de negócio apresentadas por desempregados inscritos no Instituto de Emprego.

De realçar que, desde o início deste ano, o Governo Regional, através do IEM, já apoiou a criação de 37 novas empresas no âmbito do referido Programa, que permitiram a criação de 59 novos postos de trabalho.