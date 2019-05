Rita Andrade realça “acompanhamento" aos idosos no Desfile da Primavera

Realizou-se, esta sexta-feira (24 de Maio) o ‘Desfile da Primavera’, no Lar da Bela Vista, no Funchal. O evento, que já vai na 18.ª edição, contou a presença da secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, que agradeceu pela organização desta “festa fantástica”, cumprimentando todos os utentes participantes e suas famílias.

“Que bom que as pessoas com mais idade têm este acompanhamento e podem ter esta alegria”, sublinhou a governante e realçou que esta iniciativa, integrada no programa das Comemorações da Segurança Social durante o mês de Maio, “é feita com muito amor, de pessoas para pessoas”.

O ‘Desfile da Primavera’ acontece desde 2002, e desde então, tem-se assumido como um momento lúdico e de convívio interinstitucional ao ar livre.

Com esta iniciativa pretende-se, através da escolha de um tema alusivo à Primavera, a confecção de fatos e realização de um Desfile/Mostra dos trabalhos realizados pelos idosos.

Em 2019, o desfile decorreu sob o tema ‘Doce Primavera’ e contou com 17 participantes dos 5 Estabelecimentos Residenciais para Idosos do Instituto de Segurança Social da Madeira (Estabelecimento N. Sra. Do Bom Caminho; Estabelecimento Santa Teresinha; Estabelecimento Vale Formoso; Estabelecimento Santa Isabel; Estabelecimento Bela Vista) e do Centro de Apoio à Deficiência Profunda.

O programa iniciou-se, pelas 14h30, com a recepção dos convidados, seguida de animação musical, Desfile da Primavera intercalada com animação, a cargo de Matilde Catanho e Madalena Fernandes, numa sessão musical com saxofone e flauta, e Carina Pestana, do Grupo Fitness Team.

Como já é habitual, procedeu-se à eleição do Miss e Mister Primavera; Miss e Mister Simpatia; Miss e Mister Ecologia e ainda o Melhor Grupo e, respectiva entrega dos prémios. As festividades encerraram, pelas 16h10, com um Lanche Convívio.

A secretária regional marcará presença, ainda hoje, na Festa dos Vizinhos, assinalada nos conjuntos habitacionais da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), concretamente da Nazaré, da Comandante Camacho de Freitas, da Ribeira Grande, do Hospital, de Santa Luzia, no concelho do Funchal, e nos conjuntos habitacionais da Boaventura, em São Vicente, da Bemposta e da Torre, em Machico, e da Nogueira, em Santa Cruz.