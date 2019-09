Rita Andrade marca presença no 14° aniversário do Museu do Vinho e da Vinha

O Museu do Vinho e da Vinha, gerido pela Casa do Povo do Arco de São Jorge, comemora este domingo, 29 de setembro, o seu 14º aniversário.

A Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Drª Rita Andrade, marcará presença nas comemorações, cujo programa se inicia às 16 horas.

Estão agendadas várias actividades ao longo da tarde, tais como: projecção de vídeos sobre as actividades do museu, uma palestra sobre as plantas da floresta Laurissilva existentes nos jardins e espaços anexos, entre outras.

A sessão termina com animação musical dinamizada pelos utentes e colaboradores do Centro de Convívio da Casa do Povo do Arco de São Jorge.