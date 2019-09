Rita Andrade com o ‘sentimento’ de dever cumprido

Decorreu, há pouco, no auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira, a cerimónia de assinatura da carta de compromisso no âmbito do Plano Regional para a Família e Intervenção Social, que segundo Rita Andrade, secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, conclui todos os planos regionais definidos do início do mandado.

Rita Andrade, em declarações à comunicação social, vincou mesmo que “este planto foi o culminar e o concluir de todos os planos regionais que tínhamos previsto em termos do programa de Governo”.

“Em termo de Governo, a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais e o Instituto de Segurança Social da Madeira cumpriram integralmente todas as acções e todos os planos”, acrescentou.

O Plano Regional para a Família e Intervenção Social, aprovado e apresentado publicamente em maio deste ano, a 15 de maio, data em que se comemora o Dia Internacional da Família, tem como objectivo principal desenvolver uma política regional concertada para as famílias da Madeira que apresentem vulnerabilidades, através de 23 medidas concretas que promovam o conhecimento, a protecção, a valorização e a participação activa na sociedade, através da intervenção nos domínios da educação, saúde, trabalho, protecção e inserção social.

São 14 as entidades regionais, directamente envolvidas na intervenção junto das famílias, que assumem assim um compromisso conjunto na prossecução dos objectivos e metas previstas no plano, que vigora por 5 anos, nomeadamente entre 2019 e 2023.