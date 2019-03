Rita Andrade afirma que o Governo quer “mediar, negociar e consensualizar”

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, presidiu esta tarde à sessão de abertura da conferência com o tema ‘Mediação como Metodologia de Inovação Social: do Pré ao Ensino Superior’, que teve lugar no Funchal, na Escola de Enfermagem S. José de Cluny.

Uma oportunidade que serviu para a governante dizer que a mediação é fulcral na nossa sociedade “que, muito facilmente, extrema as suas posições” a vários níveis, como religiosos e políticos. No entanto, afirmou que o Governo Regional não quer ir por esse caminho, mas fazer o oposto. “Queremos mediar, negociar e consensualizar”, frisou.