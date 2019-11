Restaurantes da Madeira mantêm estrelas Michelin

Os restaurantes William (uma estrela Michelin) e Il Gallo d’Oro (duas estrelas Michelin), espaços gastronómicos baseados na Madeira, continuam a figurar no Guia Michelin para 2020.

Os chefs Luís Pestana (William) e Benoît Sinthon (Il Gallo d’Oro) cimentam assim a sua presença no conceituado galardão que serve de ‘orientação’ para a alta cozinha da Península Ibérica. De recordar que esta proeza foi desvendada esta noite, numa cerimónia decorrida em Sevilha, momento em que foram anunciados os restaurantes de Portugal e Espanha que figuram no guia de 2020.

Nesta gala, o destaque vai para a inclusão de um restaurante português no grupo das duas estrelas Michelin, na ocasião a Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira, espaço ministrado pelo conceituado chef Rui Paula, seguindo-se outras quatro novas entradas no guia Michelin, com uma estrela, no nosso país: Mesa de Lemos (Viseu), Epur (Lisboa), Fifty Seconds (Lisboa) e Vistas (Algarve).

Por seu turno, saem do guia Michelin os restaurantes portugueses Henrique Leis (Algarve), Willie’s (Vilamoura) e L’And Vineyards (Montemor-o-Novo).