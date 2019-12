Reitoria da UMa acolhe projecção de curta-metragem realizada por estudantes Erasmus

O Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira (UMa) acolhe esta quarta-feira, 4 de Dezembro, às 15 horas, a apresentação da curta-metragem #studentofmadeira, que relata as experiências e emoções de dez estudantes estrangeiros a frequentar a UMa, ao abrigo do programa Erasmus+.

Polónia, Itália, Roménia, Alemanha e República Checa, são os países representados por este grupo de estudantes que realizou a curta-metragem de 15 minutos.

A autoria do projecto é de Ioana Mircea, da Roménia, sob a orientação da sua coordenadora de estágio, Margarida Pocinho, e do director de cinema e docente de artes visuais da UMa, Pau Pascual.

A iniciativa contará com as presenças do Reitor, José Carmo, da Vice-Reitora para a área da internacionalização, Elsa Fernandes; da Coordenadora do Estágio Erasmus, Margarida Pocinho, e da diretora da curta-metragem e estagiária Erasmus, Ioana Mircea.