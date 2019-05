Reitoria da UMa acolhe 3.ª conferência ‘Os madeirenses e o Exército Português’

A 3.ª Conferência do programa ‘Portugal e as Forças Armadas’, inserida nas iniciativas de divulgação das Forças Armadas na Região Autónoma da Madeira decorre esta sexta-feira, 31 de Maio, às 10h30, sob o tema ‘Os Madeirenses e o Exército Português’ para dar a conhecer a perspetiva/vivência dos militares do Exército Português e os valores motivacionais e de liderança intrínsecos à carreira militar.

Neste evento realizado na Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, serão oradores três militares do Exército Português. O Major de Infantaria Paulo Freitas vai abordar o tema ‘Madeirenses de relevo no Exército Português’. Já a ‘Mulher Militar - Um percurso de vida’, será proferida pela Primeiro-Sargento de Artilharia Belinda Rodrigues e ‘Madeirenses na Missão do Iraque’ terá como orador o Tenente-Coronel de Infantaria António Franco.

Este evento contará com a presença do Representante da República para a R.A.M., Ireneu Cabral Barreto, da vice-Presidente do parlamento Regional, Fernanda Cardoso, da Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada e do Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira, Major-General Carlos Cardoso Perestrelo.