Região tem a menor taxa de mortalidade infantil do país

Região tem a menor taxa de mortalidade infantil. É esta a manchete do Diário deste sábado, dia 1 de Junho.

O nosso matutino relata que o valor registado em 2018 (2,1%) é o terceiro mais baixo de sempre, apenas suplantado em 2008 e 2010, sendo que o Algarve e os Açores são as regiões com os números mais elevados do país.

Neste Dia da Criança, os filhos dos jornalistas do DIÁRIO lançaram olhares sobre a infância e deixam alguns desafios. Saiba tudo sobre este ‘famoso’ dia nas páginas 10 e 11.

Pode ainda ler na edição de hoje que Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, leva ‘Madeira +Autonomia’ a todos os cantos.

Além disso, dá conta de que o líder do PSD quer “ouvir” e “recordar” à população medidas alcançadas pelo Governo Regional.

Saiba também que quatro vítimas do Monte querem Cafôfo julgado e que uma jovem da Camacha morreu a caminho do rali de Portugal. Ainda sobre esta última temática, o Diário diz que três jovens ficaram feridos no acidente ocorrido em Miranda do Corvo.

Desportivamente falando, o nosso matutino revela que Nuno Manta Santos está na calha para suceder Petit no comando do Marítimo.

Isto e muito mais para ler na edição impressa deste sábado.