Região tem a mais baixa taxa de mortes por tumores malignos do país

As doenças oncológicas matam 548 pessoas por ano na Madeira. No dia mundial de luta contra o cancro, o DIÁRIO faz manchete com o facto da Região ter a mais baixa taxa de mortes por tumores malignos do país. Os dados do Instituto Nacional de Estatística mostram que estas doenças atingem mais homens do que mulheres. Ainda na área da saúde saiba que já foram confirmados 22 casos de gripe A confirmados na Madeira.

Na área da Saúde, mas no que concerne a gestão e direcção clínica do Serviço de Saúde (SESARAM), continua a dar que falar a nomeação de Mário Pereira para director clínico. Tal como o DIÁRIO já havia avançado no passado domingo, um grupo de médicos, na sua maioria directores de serviço, assistentes graduados seniores, antigos directores clínicos, presidentes do SESARAM e mesmo ex-secretários regionais da Saúde, reuniram-se ontem e emitiram um comunicado onde alegam que a nomeação do ex-deputado do CDS é ilegal e contestam a partidarização da área clínica, afirmando que esta pode causar instabilidade. Também o PS, nomeadamente na voz de Paulo Cafôfo, denuncia falta de estratégia na Saúde.

Na edição desta terça-feira, saiba que o Marítimo pediu pela quarta vez prorrogação do prazo para acabar a obra do Estádio, agora por mais 4 anos. O presidente do clube, Carlos Pereira aponta o dedo ao Governo Regional e fala em falta de dinheiro.

Destaque ainda para a Secretaria do Ambiente que dotou o corpo de Polícia Florestal de drones para reforçar a vigilância nas serras e seguem-se os vigilantes da Natureza.

Hoje fique também a saber quais as propostas da Madeira ontem aprovadas no âmbito da votação na especialidade do Orçamento de Estado 2020 e que a sinistralidade rodoviária bateu recorde da década em 2019 e que os despistes são a principal causa de morte nas estradas.

