Reagentes para o laboratório do hospital da Madeira custam 958 euros por dia

Os reagentes e consumíveis para o Laboratório de Patologia Clínica do Serviço de Saúde da Madeira, serviço do hospital onde são realizadas colheitas e análises cínicas, custam uma média diária de 958 euros.

A distribuição dos encargos orçamentais relativos à aquisição de reagentes e consumíveis para Microbiologia para o Laboratório de Patologia Clínica, para o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E., foi autorizado pela Vice-presidência do Governo Regional e pela Secretaria Regional da Saúde.

De acordo com a Portaria n.º 621/2018, publicada hoje no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, o SESARAM dispõe, para esse fim, um valor global de 349.500 euros pelo prazo de 1 ano, com possibilidade de renovação por idênticos períodos, até ao limite máximo de 3 anos.