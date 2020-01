Reabilitação da Casa da Cultura - Quinta do Revoredo pronta até ao Verão

A Câmara Municipal de Santa Cruz vai investir cerca de 300 mil euros nas obras tripartidas de reabilitação da Casa da Cultura de Santa Cruz – Quinta do Revoredo, empreitada que deverá estar concluída até ao início do próximo Verão, a tempo de ‘embelezar’ as festas do Concelho.

Esta manhã o presidente da Câmara acompanhado de dois vereadores do seu executivo visitou o início dos trabalhos que foram a concurso público repartidos em três lotes, cada um com a particularidade de estar a ser executado por empresas diferentes.

“O valor máximo desta empreitada, já com o IVA, ronda os 310 mil euros. Trata-se de uma obra lançada em três lotes, por isso com a particularidade de três empresas distintas executarem cada um dos lotes”, destacou Filipe Sousa ao DIÁRIO.

Um dos lotes envolve a recuperação externa e interna do edifício da Casa da Cultura e da sede da Banda Municipal, outro implica a intervenção na biblioteca e nos sanitários e o terceiro abrange os arranjos exteriores que a construção da novidade deste projecto, “uma ligação pedonal directa à promenade de Santa Cruz”.

O autarca justifica o investimento tendo em conta que este “edifício emblemático para o Concelho de Santa Cruz já não sofria obras de recuperação e de manutenção à 26 anos”. Lembra que “há dois anos a autarquia procedeu à recuperação de todas as guardas exteriores” garantir segurança depois de “alguns alertas da protecção civil municipal” para o risco de perigo, tendo então investido 17 mil euros, “na altura foi o que se pôde fazer”, reforça.

Desde então a autarquia começou “a desenhar” o projecto da intervenção mais abrangente que começou a ser executada nos últimos dias.

“A nossa ideia será em Junho deste ano - vamos lá ver se tudo corre bem - nas festas do concelho nós já termos aqui algo para a apresentar ao povo de Santa Cruz”.

“Satisfeito por Janeiro já arrancar com esta obra” Filipe Sousa promete “um pacote de investimentos superior aos 3,6 milhões de euros” para lançar até final do primeiro semestre do próximo ano

Para o efeito revela estar já a trabalhar “noutra linha de financiamento” para concretizar uma carteira de investimentos programados até ao ano 2021.