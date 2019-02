Raquel Coelho vê com estranheza “repentina melhoria das contas” da Frente Mar

Durante a reunião ordinária da Assembleia Municipal do Funchal, Raquel Coelho deputada municipal do PTP, questionou o executivo do município do Funchal no que diz respeito às contas da ‘Frente Mar’. Tendo duvidado das declarações dadas pelo Presidente da Câmara, a propósito o saldo positivo apresentado pela empresa em 2018, com a redução do passivo em cerca de 450 mil euros.

O PTP lembra que se a empresa Frente Mar, não apresentasse um resultado líquido positivo em 2018, seria encerrada, por imposição da legislação que regulam estas estruturas municipais. Por isso, vê com estranheza a repentina melhoria das contas da empresa municipal. “Como é que uma empresa que nos últimos anos tem apresentado avultados prejuízos, subitamente começa aparece com um saldo positivo”, perguntou a deputada trabalhista.

O PTP sublinhou que o executivo camarário nunca pautou pela “transparência”, pois não divulga as contas nos ‘sites’ públicos. “Quem não deve não teme”, disse a deputada trabalhista, recordando que foi necessário um partido da própria coligação de Cafofo recorrer ao Tribunal Administrativo para ter acesso às contas da empresa municipal.

Segundo Raquel Coelho, a Frente-Mar tem sido, desde a sua génese, utilizada para alimentar as clientelas partidárias do poder autárquico e por essa razão defende a sua dissolução, passando as funções desta directamente para a Câmara Municipal