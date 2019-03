Rafael Macedo anuncia cancelamento de exames a doentes com cancro no hospital do Funchal

O coordenador da Unidade de Medicina Nuclear do Hospital Dr. Nélio Mendonça anunciou, esta manhã, através da sua página no Facebook, que “por ordem da Direção Clínica do SESARAM e do Conselho de Administração, os exames urgentes de doentes oncológicos da Medicina Nuclear foram cancelados” sem que lhe tivesse sido prestada qualquer informação. “Que se chame a Polícia”, exclama o médico que ontem foi ouvido em comissão parlamentar de inquérito e denunciou casos de negligência médica no SESARAM, a falta de relatórios da história clínica dos doentes, a não prescrição de exames e tratamentos necessários, bem como os serviços de Hemato-Oncologia, Urologia e Ortopedia que funcionam “muito mal”.

Entretanto, o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) convocou uma conferência de imprensa de última hora para esta manhã, às 09h30, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.