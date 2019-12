Quinta do Lorde colocada à venda por 54 milhões de euros

O administrador da insolvência da empresa ‘Quinta do Lorde Resort Hotel’ colocou hoje à venda todo o empreendimento do Caniçal pelo valor mínimo de 54 milhões de euros. Os interessados na compra têm até 16 de Janeiro para entregar proposta em carta fechada, a qual deve ser remetida para o escritório de Emanuel Gamelas, em Alfragide.

De acordo com o anúncio deste procedimento, que ocupa uma página do jornal Público, o objecto a venda é constituído pelo prédio do empreendimento, 155 fracções (habitações turísticas), o direito de concessão da marina por 75 anos, entre outros bens.

Há quatro anos, no início do processo de insolvência, eram reclamados 114 milhões de euros.