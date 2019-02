Quem é Jerónimo Pina, o comandante controverso que vai dirigir a Fiscalização Municipal do Funchal?

O subcomissário da PSP Jerónimo Pina apresenta-se amanhã, sexta-feira, na Câmara Municipal do Funchal (CMF) para iniciar funções à frente do Departamento Jurídico e de Fiscalização numa comissão de serviço (renovável) de três anos, uma noticia que o DIÁRIO desenvolve na edição impressa de hoje. Mas quem é Jerónimo Pina e que marca tem deixado pelos locais por onde passou?

Natural de Lisboa, o ainda comandante da Esquadra de Trânsito do Funchal é uma figura discreta no seio da PSP, bastante reservado e com pouca disponibilidade para eventos sociais onde habitualmente se reúnem as figuras mais proeminentes da Madeira e também da elite.

Com formação militar nos pára-quedistas, Pina chegou a subcomissário da PSP por progressão na carreira, sendo reconhecido pelos seus pares por ser uma pessoa trabalhadora, se não mesmo um ‘workaholic’.

Embora pouco dado ao diálogo, o oficial da PSP dá o exemplo. Nas vezes em que está destacado como oficial em períodos de 24 horas, raramente se recolhe e é habitual vê-lo no terreno, seja na estrada a acompanhar os seus subordinados nas operações de fiscalização do trânsito, como também nos policiamentos em festas e arraiais e nas rusgas.

Assim foi em São Vicente e Porto Moniz, quando comandou a esquadra do norte da ilha da Madeira, entre Julho de 2014 e Março de 2018. Jerónimo Pina rompeu com o estilo de uma Polícia de brandos costumes sobretudo nas grandes festas e arraiais e inovou, fazendo cumprir a lei à letra. Logo em Setembro de 2014, montou operações de fiscalização nas saídas do arraial de São Vicente e fez rusgas surpresa à entrada visando sobretudo os excursionistas, apreendo droga, armas e bastões.

Desde então, a visibilidade policial aumentou nas recônditas localidades serranas e litorais da zona norte. A estrada regional entre Porto Moniz e Boaventura foi palco de Operações Stop aos fins-de-semana onde foram detectados condutores sob o efeito do álcool com taxas altíssimas, como as registadas num mesmo dia, em Dezembro de 2016: 3,77gls e 2,20g/l.

Desde cedo, Pina deu provas que ninguém está acima da lei: em São Vicente, deu voz de detenção a um militar da GNR e a um agente da sua própria corporação, ambos por condução sob o efeito do álcool.

Mas foi a partir de Março de 2018, já na Esquadra de Trânsito do Funchal, que a actuação de Jerónimo Pina deixou de passar despercebida.

O subcomissário esteve na atribulada operação de fiscalização do trânsito que envolveu disparos para o ar e que resultou na detenção do deputado do PSD, Luís Miguel Calaça, após fuga e perseguição, em Dezembro de 2018. O deputado do Caniçal foi abordado na rotunda do Ribeiro Seco mas foi interceptado quando já seguia na via rápida. Foi então algemado e levado para a esquadra onde foi identificado, sendo aí que os agentes perceberam que estavam perante um deputado. Calaça acabou por colocar o seu lugar à disposição na sequência da detenção, uma noticia avançada pelo DIÁRIO.

Na Noite do Mercado e na Passagem de Ano, o comandante da esquadra de Trânsito rompeu com a tradicional tolerância e fez 20 detenções por condução sob o efeito do álcool, metade das que foram efectuadas nos 18 dias da operação ‘Festas Seguras 2018/19’, não se livrando, contudo, de críticas devido à sobrecarga horária dos agentes, havendo deles que acumularam trabalho (serviço regular, remunerados e operações Stop) ao longo de 22 horas sem tempo para ir à cama.

Pina protagonizou um outro episódio controverso quando ordenou aos agentes que lavassem a viatura policial por ocasião do aniversário do Comando Regional da PSP, que contaria com a presença do ministro Eduardo Cabrita.

A optimização das balanças, devidamente calibradas, abriu espaço às acções de fiscalização de veículos pesados, na sequência de denúncias de camiões com carga a mais. Por ordem de Pina, foram multados todos os que foram detectados em infracção, inclusive aqueles que são detidos pelas grandes empresas de construção civil da Madeira e que facturam largos milhões de euros em consórcios para empreitadas dentro e fora do país.

Muitos destes, por estes dias, estão a respirar de alívio com a transferência de Jerónimo Pina da PSP para os Paços do Concelho.