“Quem desilude é quem mente à população”

Num comunicado hoje dirigido à redacção, o secretário-geral do PSD/Madeira, Rui Abreu, defendeu o Orçamento Regional para 2019. “Um documento pensado e definido para melhorar a vida das pessoas, das famílias e das empresas”, sublinha o social-democrata, referindo como exemplos: o Kit Bebé para novos nascimentos, a redução em 40% do valor das creches, o passe sub-23, as viagens para os estudantes universitários a 65 euros, os passes sociais a 30 e a 40 euros, o descongelamento das carreiras, a contratação de novos funcionários e a nova redução do IRS e do IRC .

Estas medidas demonstram “a seriedade com que o PSD/Madeira assume as suas responsabilidades e as suas promessas, ao mesmo tempo que reafirma – ao contrário de outros – que a Madeira é a sua prioridade”, reitera Rui Abreu.

Por outro lado diz não entender as críticas “vindas de quem foge das suas responsabilidades, em todos os sentidos e variantes, e se limita ao ruído sobre coisas que não domina”.

“É fácil criticar, ainda que sem ideias, porque difícil é fazer, como se vê quando se aborda o Funchal. E enquanto viaja em iniciativas partidárias que não são da sua conta, é o Funchal que perde e que se desgoverna, fruto do abandono de quem não se importa em transformar a cidade num fantoche de propaganda. E para receber o ordenado”, aponta o dirigente social-democrata.

Recorde-se que, este domingo, num encontro realizado na sede socialista da ilha do Porto Santo, o candidato do PS às eleições regionais, Paulo Cafôfo, afirmou que o “Orçamento Regional para 2019 é uma desilusão”.