PTP quer a criação de um mecanismo de controlo da eficácia do POSEI

A deputada do PTP, Raquel Coelho, defendeu esta tarde, na Assembleia Legislativa da Madeira, a criação de um mecanismo de controlo da eficácia do POSEI, na formação do preço final dos bens essenciais.

O PTP diz que não basta o Governo Regional atribuir os fundos comunitários aos agentes económicos, há que “fiscalizar e garantir” que os apoios irão se repercutir na diminuição dos custos dos bens essenciais para as famílias da Madeira e do Porto Santo.

“O POSEI foi criado para diminuir os impactos da insularidade nas regiões ultraperiféricas, logo é perentório que se garanta que estes apoios ao abastecimento se traduzam na diminuição dos preços dos bens para o consumidor final”, disse Raquel Coelho.

Para o PTP, cada vez é mais notório o elevado custo de vida, com diferenças “gritantes” nos preços dos bens de primeira necessidade nas prateleiras dos supermercados da Região, em relação aos valores praticados em território continental.

Desta forma, Raquel Coelho, considera necessário a realização do controlo às empresas, para ter dados sustentados, até para a reivindicação de mais verbas à União Europeia.