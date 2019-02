PTP denuncia “aproveitamento político do PS” sobre a polémica da Unidade de Medicina Nuclear

O líder do PTP/Madeira manifestou hoje, junto ao Hospital Nélio Mendonça, “indignação face à postura do PS”, no que toca à polémica que envolveu a Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM.

Para Quintino Costa, as críticas feitas pelos socialistas vêm “tarde” e revelam “chico-espertice”, uma vez que vários partidos da Assembleia Legislativa da Madeira, vinham há já muito tempo, denunciando e questionando o Governo Regional sobre a matéria.

“Só depois do escândalo ser noticia a nível nacional é que o PS decidiu ‘surfar’ a onda, para tirar proveitos políticos”, acusou Quintino Costa.

“Os socialistas estiveram este mandato em silêncio, em relação aos negócios ruinosos entre o sector público e privado da região, na área da saúde. O PS foi o único partido da oposição no Parlamento Regional, que nunca abriu a boca para falar na medicina nuclear e agora que chega a campanha eleitoral, parece que descobriram a pólvora”, salientou Quintino Costa.