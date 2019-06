PSP abre 30 vagas para admissão ao Curso de Formação de Oficiais de Polícia

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira informa que se encontra aberto, até ao próximo dia 1 de Julho, o Concurso destinado à admissão para o 1.º ano do Curso de Formação de Oficiais de Polícia (CFOP), no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI), em Lisboa, para o preenchimento de 30 vagas, no ano lectivo 2019/2020.

A PSP recomenda a consulta do Aviso n.º 9787/2019, publicado no Diário da República n.º 109, 2.ª série, de 06 de Junho de 2019, onde estão especificadas, entre outros aspectos de interesse, as condições gerais de admissão ao concurso, os documentos necessários para a candidatura, as provas de admissão (aptidão física, inspecção médica e de aptidão psicológica) e prova de natureza vocacional (entrevista).

Outras informações poderão ser obtidas através do site http://www.iscpsi.pt/Admissao ou contacte o Núcleo de Recursos Humanos do Comando Regional da Madeira (T: 291 208 400 e E: [email protected] )