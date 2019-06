Psiquiatra Daniel Neto deixa o SESARAM

O psiquiatra Daniel Neto deverá deixar o SESARAM em breve, apesar de ainda não ter formalizado o pedido de desvinculação. O DIÁRIO tentou obter do médico esclarecimentos sobre as razões da saída, mas sem sucesso.

Já o SESARAM, na resposta a um pedido de informação sobre a desvinculação de Daniel Neto, confirmou que, “embora não oficialmente”, o médico “manifestou a intenção de se ausentar da RAM”.

O SESARAM também desdramatiza a situação, ao recordar que tem instrumentos legais para ultrapassar a dificuldade que a saída de um médico cria. “Há que referir que perante uma eventual saída de um profissional, o SESARAM desencadeia todos os procedimentos previstos na legislação para repor a situação.” Por exemplo, para substituir um desses profissionais, tendo em conta a urgência, nem é necessário haver concurso.

Além disso, do eventual procedimento para substituição, o SESARAM já tinha previsto a abertura de um concurso externo para recrutamento de um psiquiatra, “o que deverá acontecer em breve”.

Complementarmente, o SESARAM “informa que, neste momento, colaboram com o SESARAM seis médicos psiquiatras, dos quais 4 ao nível das consultas e 2 no Serviço de Urgência Hospitalar”.

A saída de um psiquiatra está a causar preocupação entre alguns médicos, por temerem que a situação da especialidade volte a piorar. Alguns estão a ver na saída uma reacção à sobrecarga de trabalho, que dizem existir. Independentemente disso, o DIÁRIO sabe que a decisão de saída do SESARAM estará relacionada com questões da vida pessoal do médico, que incluem o desejo de realização de doutoramento.