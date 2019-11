PSD retira confiança política ao vereador Arlindo Gouveia na Câmara de Santa Cruz

A Concelhia do PSD de Santa Cruz acaba de votar uma retirada da confiança política a Arlindo Gouveia, o vereador social-democrata na autarquia santacruzense.

Arlindo Gouveia, que não compareceu à reunião, deixa assim de representar o PSD na Câmara de Santa Cruz onde, recorde-se, o JPP é poder e os social-democratas são oposição.

Através de comunicado, o PSD-Madeira diz que “a retirada da confiança política ao referido vereador prende-se com a falta de coordenação estratégica entre este e o Partido, não havendo condições, nesse sentido, para manter a sua representatividade”.

O DIÁRIO sabe que Arlindo Gouveia está a ponderar se continua, mas como independente.

De referir que esta retirada de confiança é mais um capítulo na polémica revelada pelo DIÁRIO no passado fim-de-semana, envolvendo a concordância de Arlindo com as deliberações favoráveis para a retirada da Feira do Santo da Serra ou a concordância da expropriação da Quinta Escuna. Estes foram, aliás, dois dossiers que deixaram estupefactos os rostos com maior peso na concelhia.