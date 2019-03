PSD quer criar faixa de estacionamento de 150 lugares na marginal da Madalena do Mar

A criação de uma faixa de estacionamentos para 150 automóveis ao longo de toda a Marginal da Madalena do Mar, baseada num estudo técnico e que vai ao encontro das necessidades da população e dos comerciantes locais, é a proposta que a vereação do PSD vai apresentar amanhã em Reunião de Câmara na Autarquia da Ponta do Sol.

“É urgente criar uma faixa de estacionamento na Marginal da Madalena do Mar”, afirma o Virgílio Ganança, explicando que, os moradores, os comerciantes e os visitantes continuam com dificuldades em estacionar neste local.

Por outro lado, para além dos estabelecimentos comerciais terem uma grande procura durante todo o ano, no período da época balnear verifica-se um pico de tráfego automóvel, potenciado pela “excelente” frente mar da Madalena do Mar.

“Pelo enorme potencial que a frente mar da Madalena do Mar oferece, esta merece uma atenção redobrada”, destacou o vereador social-democrata, defendendo que, para além de novos estacionamentos, a marginal deverá ser requalificada e dotada de outras valências de forma a dinamizar a economia local e a oferecer melhores condições para os visitantes e para os moradores, que também utilizam aquele troço para a prática de exercício físico.

A criação do estacionamento implica apenas uma intervenção rápida e de custos reduzidos, uma vez que não será necessária a realização de obras, revela o autarca social-democrata.

“Aquilo que propomos é a redefinição da sinalização horizontal e colocação de sinalização vertical de delimitação de velocidade de modo a serem criados estacionamentos em toda a extensão norte da Marginal, com salvaguarda do acesso automóvel às respectivas moradias, possibilitando a manutenção das duas vias de circulação existentes”, conforme pode ler-se na proposta que será entregue amanhã na Reunião de Câmara do Município da Ponta do Sol.