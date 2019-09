PSD perdeu 34 mil votos em 12 anos

Social-democratas obtiveram o resultado mais elevado nas eleições de 2007 e o mais baixo nas do último domingo. É esta a manchete da edição de hoje do DIÁRIO, já nas bancas, na qual damos também destaque ao facto de Miguel Albuquerque estar a ser contestado no interior do partido, de o líder do CDS convocou “reunião urgente” para reforçar legitimidade e para José Manuel Rodrigues definir a sua posição, e do BE, sem representação parlamentar, perder mais de 8 mil euros/mês P. 2 A 7

Noutras notícias, saiba que Liliana Rodrigues e Luís Vilhena estão na Comissão de Honra do PS, que o filme ‘Cartas de fora’ conta com apoio de 45 mil euros do GR, e que Fátima Lopes leva uma colecção exótica a Paris.

No desporto, damos destaque à primeira vitória de Leonardo Jardim, no comando do Mónaco, na presente edição da Liga francesa de futebol, à 7.ª jornada.