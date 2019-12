“PSD não vota contra este orçamento de ânimo leve”

O PSD acusou o PS de ter uma “Obsessão doentia pelo PSD, porque é isto que permite atirar areia para os olhos das pessoas quando não conseguem fazer as coisas”.

Algo que para o deputado social-democrata não é real, uma vez que o número de votos laranjas é inferior ao da Coligação Confiança.

As prioridades do anos 90 e 2000 são muito diferentes das actuais, disse, acrescentando que “as de 2019, com 97 milhões, estavam bem definidas”. Como o projecto do matadouro, da beneficiação de estradas, entre outros. Mas o deputado laranja acusa não terem sido cumpridos.

O PSD não está disponível para um Orçamento à socialista, “com propaganda” e onde tudo acaba “a cair aos bocados”