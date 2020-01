PSD-Madeira felicita Rui Rio e diz estar disponível “como sempre esteve”

O PSD/Madeira emitiu hoje um comunicado para felicitar Rui Rio, o Presidente reeleito para liderar o Partido a nível nacional e garantir estar “disponível, tal como sempre esteve, para contribuir na defesa da Social-democracia em Portugal e no combate aos verdadeiros adversários políticos do PSD, nomeadamente o Partido Socialista”.

A mesma nota adianta que a união e a mobilização dos militantes são “essenciais para que o PSD enfrente, com sucesso, os próximos desafios que tem pela frente e, particularmente, as eleições autárquicas de 2021”, salientando ainda que todas as questões internas entre o PSD/Madeira e a liderança nacional do Partido, “serão abordadas em momento e local próprios”.