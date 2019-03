PSD/Machico acusa Ricardo Franco de não ter “visão de futuro” para o concelho

O PSD/Machico congratula-se com os resultados de um estudo de caracterização dos concelhos da região, no qual Machico é classificado com um concelho recomendável para se viver, atendendo ao nível de segurança, educação, comércio, trânsito e estacionamento, pólos de investimento que foram desenvolvidos e consolidados pelo PSD Machico e pelo Governo Regional da Madeira. A opinião é manifestada através de comunicado, onde considera que, apesar deste desenvolvimento, “há muito mais a fazer no concelho, como é exemplo o sector turístico”.

Norberto Maciel Ribeiro, presidente da Concelhia do PSD/Machico, refere que para responder às necessidades dos machiquenses, o Orçamento municipal precisa de um “reforço efectivo” e mostra-se “incrédulo” com a visão do autarca Ricardo Franco que espera reforçar o orçamento com as taxas dos investimentos no concelho de Machico.

O PSD entende que, se tal acontecer, “o reforço financeiro será tardio e haverá perda de oportunidade”. Considera mesmo que o investimento é inexistente com o actual executivo socialista e dá o exemplo das promessas de vários projectos turísticos para Machico que não passam de “conversa gasta que já vem do mandato anterior”, refere Norberto Maciel Ribeiro.

O social-democrata desconfia da boa vontade de Ricardo Franco na promoção do investimento hoteleiro e do sector turístico no seu todo. “Relembramos que o partido socialista sempre foi contra os investimentos hoteleiros no concelho. É exemplo o Resort Quinta do Lorde, investimento privado construído na vereação do PSD Machico que gerou cerca de 150 postos de trabalho, maioritariamente para pessoas residentes no concelho, e também veículo potenciador de toda a economia local”, salienta, relembrando que na altura, Ricardo Franco, vereador da oposição, e o PS “tudo fizeram para que o investimento não fosse realizado, recorrendo a sucessivas audições parlamentares na Assembleia Regional e também a uma queixa no Ministério Público”.

O PSD/Machico dá ainda como exemplo uma “unidade hoteleira que foi desviada para o concelho vizinho, pelas dificuldades que o executivo de Ricardo Franco colocou na realização do projecto turístico, apesar de esta ser uma mais-valia económica para o concelho e geradora de postos de trabalho”.

Daí que acuse este executivo socialista de “não ter visão de futuro” e “não projectar o concelho para um desenvolvimento mais abrangente e alargado”.