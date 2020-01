O Grupo Parlamentar do PSD considera que o Orçamento Regional para 2020 tem uma grande preocupação com a saúde.

Numa iniciativa realizada junto ao centro de saúde da Nazaré, o deputado Carlos Rodrigues afirmou que este é um orçamento que tem como prioridade a materialização de várias aspectos em saúde.

Primeiro porque “dá novos passos na concretização do novo hospital, uma infraestrutura essencial na prestação dos cuidados de saúde”, com a inscrição das verbas necessárias para o inicio da obra. Depois porque “assegura o investimento no reforço dos cuidados continuados com a remodelação de diversos centros de saúde, dotando-os de melhores condições no atendimento à população. Neste momento, há obras que estão a ser realizadas, como é o caso do Centro de Saúde da Nazaré, estando também previstas novas empreitadas”.

Segundo o deputado, há também neste orçamento uma grande aposta na diminuição das listas de espera, estando inscrita uma verba específica de 5 milhões de euros para a realização de 3.500 cirurgias adicionais, além da produção normal, quer através do serviço público, quer através do serviço privado.

Por outro lado, referiu o deputado, em 2020, um dos aspectos a relevar é ainda o da valorização dos recursos humanos, não só com a contratação de mais profissionais, desde médicos, enfermeiros a assistentes operacionais, mas também através da valorização dos profissionais que já se encontram no sistema, promovendo um conjunto de benefícios que incentivem à sua retenção no sistema público, e dando continuidade à progressão das carreiras.