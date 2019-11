PSD diz que nova direcção regional vem reforçar políticas para a juventude

O Grupo Parlamentar do PSD/M visitou, este sábado, 9 de Novembro, junto à Pousada da Juventude, no Funchal.

Na ocasião, o deputado e líder da JSD destacou a preocupação do Governo Regional com a Juventude, que surge na nova orgânica do Governo reforçada com uma Direcção Regional própria.

Bruno Melim salientou que este foi, aliás, um sector que foi “previlegiadamente apoiado no último mandato e nos últimos anos de governação do PSD”.

Para o deputado, é agora fundamental “que tenhamos novas ideias” para as questões relacionadas com os jovens, considerando que a “Direcção Regional da Juventude permitirá a coordenação de um conjunto de programas e de iniciativas”, dando como exemplos de actuação o associativismo estudantil, os programas de mobilidade e “tudo aquilo que pode formar um jovem em contexto de juventude e, acima de tudo, aquilo que permitirá às novas gerações estarem mais preparadas para levar de vencidos os desafios que o mundo globalizado, com uma Europa e um mundo à distância de um clique, numa economia digital, poderão oferecer e apresentar”.

Assim, Bruno Melim acredita que “este poderá ser um veículo fundamental para prosseguir as políticas de aproximação, nomeadamente aos nossos estudantes que estão lá fora e, mais importante, aos nossos estudantes que estão cá e que se estão a formar”, para termos “uma Madeira mais competitiva, mais capaz e que vem ao encontro dos jovens”.