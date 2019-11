PSD destaca a redução do IRC que vai beneficiar a maioria das empresas madeirenses

Os deputados do PSD destacaram, hoje, numa iniciativa que decorreu no centro do Funchal, numa zona de comércio tradicional, aquela que Carlos Rodrigues diz ser uma das medidas mais importantes do Programa do Governo para os próximos quatro anos, a redução da taxa de IRC.

Esta medida irá permitir uma taxa de 12% para as micro e médias empresas, sendo a mais baixa do país e englobando a maior parte das actividades económicas regionais.

“Cerca de 90% do tecido empresarial da Madeira é constituído por empresas desta dimensão e, nesta óptica de baixar impostos, o Governo Regional, do PSD e o CDS, estabeleceram como prioridade principal o apoio a essas mesmas empresas e a esse mesmo tecido empresarial”, disse o deputado.

Já no anterior mandato, lembra Carlos Rodrigues, foi aplicada uma redução substancial do IRC, sendo esta uma medida que será reforçada no próximo orçamento. No mandato anterior, foram “devolvidos, em termos de impostos, IRS e IRC, cerca de 31 milhões de euros”.