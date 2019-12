PSD abandona a Assembleia Municipal de Machico em protesto pela recusa de discussão do feriado municipal

Os deputados municipais e vereadores do PSD abandonaram, em bloco, a reunião da Assembleia Municipal de Machico de hoje, em protesto pela recusa da maioria socialista em discutir a data do Dia do Concelho e feriado municipal.

Os autarcas sociais-democratas tinham apresentado um requerimento, ao presidente da assembleia, com cinco dias de antecedência, para que fosse acrescentado um ponto à ordem de trabalhos, para discutir a data do feriado municipal e do Dia do Concelho, O requerimento foi rejeitado pelo presidente por entender que essa era uma competência da câmara. Norberto Maciel, presidente da concelhia do PSD, considera a interpretação de João Castro errada e contrária à lei que determina que a fixação daquelas datas é competência da assembleia.

Na reunião de hoje, o PSD submeteu a decisão do presidente a votação e a maioria socialista rejeitou a introdução do novo ponto na ordem de trabalhos. Em protestos, todos os sociais-democraats abandonaram a sala.

Em causa está a alteração do Dia do Concelho e feriado municipal, para 8 de Maio, operada no início deste ano, pelo PS. O PSD votou contra, mas a medida avançou e, como refere Norberto Maciel, a população só se apercebeu da mudança quando, no Dia do Senhor dos Milagres, principal festa religiosa de Machico, a 9 de Outubro, não foi feriado.

“A população ficou indignada e foram evidentes os transtornos”, sublinha. Rapidamente foi elaborado um abaixo-assinado, para que o feriado municipal voltasse a ser no dia de 9 de Outubro. Em três dias foram recolhidas 1,700 assinaturas.

Foi a este protesto que o PSD de Machico deu voz e pretendia ver debatido na assembleia municipal.