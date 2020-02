PS quer isenção de IRS nos rendimentos dos jovens trabalhadores-estudantes

O grupo parlamentar do Partido Socialista, pela voz do deputado Olavo Câmara, apresentou uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado que visa a isenção dos rendimentos auferidos pelos estudantes-trabalhadores no IRS das famílias, até ao limite anual de cinco vezes o Indexante de Apoios Sociais.

Tal como sublinhou, hoje, na Assembleia da República, o deputado socialista madeirense, esta é uma medida que “vem desonerar as famílias de pagarem no seu IRS aquilo que os seus filhos ganharam com o seu trabalho enquanto estão a estudar, nas suas férias ou fins de semana”.

De acordo com Olavo Câmara, esta proposta vem complementar este que, por si só, é já “um orçamento jovem” e que responde aos desafios e preocupações dos jovens portugueses.

“São propostas como esta e outras que apresentamos, como o IRS Jovem, a majoração dos apoios aos estudantes deslocados, as bolsas de estudo superiores ao valor das propinas, o alargamento dos descontos nos passes, o reforço do programa Porta 65, entre outras, que atestam bem as prioridades do Partido Socialista e da Juventude Socialista, no sentido da emancipação dos jovens portugueses”, deu conta o parlamentar.

“O caminho que queremos para Portugal é este: um país com jovens, que aposta nos seus estudantes, com uma educação e qualificação superior para todos e que se acabe com todas as barreiras para uma maior emancipação dos jovens portugueses”, rematou.