PS promove amanhã ‘Fórum de Infância e Juventude em Risco’

No âmbito dos Estados Gerais do Partido Socialista-Madeira, realiza-se, amanhã (dia 8 de Março), o ‘Fórum de Infância e Juventude em Risco’.

O evento terá lugar no Castanheiro Boutique Hotel, pelas 17 horas,e contará com a participação de diversos oradores especialistas nacionais e regionais.

A saber: João Pedro Gaspar, mentor e coordenador da Plataforma de Apoio a Jovens (Ex)acolhidos e professor de Psicologia da Educação na Universidade de Coimbra; Paula Duarte, coordenadora do Instituto de Apoio à Criança em Coimbra; Patrícia Carvalho, presidente da CPCJ do Funchal; Orlando Freitas, polícia; Filipa Luís, psicóloga da direcção do Abrigo Nossa Senhora de Fátima da Santa Casa da Misericórdia do Funchal; e Anísia Pestana, psicóloga e directora técnica da Casa de Acolhimento Residencial Fundação Cecília Zino.