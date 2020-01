O Partido Socialista-Madeira irá votar contra a proposta de Orçamento Regional e irá abster-se na votação do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR) para 2020.

A posição que os deputados socialistas madeirenses irão tomar aquando da discussão destes documentos foi tornada pública hoje, 18 de Janeiro, pelo presidente do PS-M, após uma reunião da Comissão Política do partido.

Emanuel Câmara começou por lançar críticas à situação que se vive na Saúde e por referir-se às divergências que isso causou na coligação PSD-CDS, levando a que um líder tenha dito estar “agastado”.

No seu entender, “quem está agastado com a situação da Saúde na Região” e com “a situação vivida nesta luta incessante para perpetuar ou conseguir este ou aquele lugar para as diferentes famílias políticas que sustentam o Governo são os madeirenses e porto-santenses”.

Referindo que a Saúde é aquilo que mexe mais com todos os madeirenses e porto-santenses, Emanuel Câmara lamentou que ainda estejam “à procura dos lugarzinhos, dos contentamentos e das satisfações, em vez de resolverem e atacarem de uma vez por todas os problemas que a Região sofre em termos de Saúde”. Deseja que este governo de direita, “resolva, de uma vez por todas, esses jogos de tachos e de ‘jobs for the boys’, para que comece finalmente a gerir e a governar a Região em todas as suas frentes”, sublinhou.

O presidente do PS-Madeira adiantou ainda que os deputados socialistas irão, em sede própria, aquando da discussão na especialidade do Orçamento, apresentar as propostas que melhor defendem os madeirenses e os porto-santenses, sendo que caberá ao Governo acolhê-las ou não.

Já no que se refere à abstenção no PIDDAR, Emanuel Câmara explicou que tem a ver, sobretudo, com o facto de a obra do novo Hospital vir a ser uma realidade. Tal como referiu, “a obra da década só é possível porque temos na República um Governo do Partido Socialista que honra os seus compromissos”.

Os dossiers que dizem respeito à Madeira no âmbito do Orçamento do Estado também foram abordados nesta reunião, tendo o líder socialista destacado que os três deputados no Parlamento nacional estão a fazer o seu trabalho. “Sabemos o que queremos para a Madeira e para os madeirenses e, apesar de termos um Governo da República da nossa cor política, não deixaremos de ser exigentes e de defendermos aquilo que achamos que é fundamental para o dia-a-dia dos madeirenses e porto-santenses”, referiu. Emanuel Câmara, referindo ainda outras medidas postas em prática pelo Governo de António Costa, como o aumento de salários e das pensões.