PS-M indica Sara Cerdas para as Europeias

Sara Cerdas, médica de Saúde Pública e doutoranda pela Universidade de Estocolmo, é a escolha do PS-M para a lista nacional dos socialistas ao Parlamento Europeu.

A opção que dita a não continuidade de Liliana Rodrigues foi esta manhã transmitida a António Costa, tendo a estrutura regional confirmado ao DIÁRIO que desta forma fica reforçada uma aposta “em novos quadros qualificados, uma nova geração madeirense que quer dar um novo contributo para o futuro da Região”.

O PS-M confirma publicamente a sua candidata em véspera de se reunir a Comissão Política Nacional para definir a lista de candidatos às Europeias e os respectivos lugares, sendo certo que à Madeira caberá lugar elegível.

Sara Cerdas tem 29 anos e médica, mestre pela Universidade de Lisboa, e com Mestrado em Saúde Pública pela Universidade de Umea na Suécia, iniciou igualmente um Doutoramento em Ciências de Saúde Pública na Universidade de Estocolmo.

Com 6 anos de experiência em organizações de saúde, nas áreas da Saúde Pública, Saúde Global e Epidemiologia, trabalhou em planeamento e políticas de saúde, com investigação em saúde pública, a sua área de especialidade.

Desempenhou funções de Médica Interna de Saúde Pública na Unidade de Saúde Pública de Almada-Seixal, e funções na Direcção Geral de Saúde, no Gabinete do Plano Nacional de Saúde e no de Gestão de Emergências em Saúde Pública. Participou no Grupo de Trabalho da Reforma da Saúde Pública.

Em termos associativos foi membro da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, da Associação Nacional de Estudantes de Medicina e na Federação Internacional de Estudantes de Medicina, nas áreas da Ciência, Investigação, Intercâmbios e Relações Internacionais.

Representante dos Médicos Internos de Saúde Pública na Comissão de Médicos Internos de Saúde Pública (CMISP) de Lisboa e Vale do Tejo e na Rede Europeia de Médicos de Saúde Pública (EuroNet). Integra a Rede de Jovens Médicos da Associação Mundial de Médicos.

Sara Cerdas estudou no Liceu Jaime Moniz e foi nadadora no Clube Naval do Funchal e campeã regional, nacional, recordista absoluta em várias categorias.